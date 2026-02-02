Британія ввела нові санкції проти Ірану

У понеділок, 2 лютого, Велика Британія оновила свої санкції щодо Ірану.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, пише "Європейська правда".

До списку, зокрема, увійшли 10 фізичних осіб та одна організація.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, під санкції потрапили посадовці та орган державної безпеки за серйозні порушення прав людини, зокрема за придушення свободи вираження поглядів, обмеження права на мирні зібрання, а в окремих випадках – за порушення права на життя.

Запроваджені заходи передбачають замороження активів, заборону обіймати керівні посади, а також заборону на в’їзд до країни для осіб, включених до санкційного списку.

Нагадаємо, 29 січня міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією та оголосили санкції проти ще низки посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.

А 30 січня про нові санкції проти Ірану оголосили і Сполучені Штати.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи масштабним ударом.

Як пишуть ЗМІ, що адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди.