Великобритания ввела новые санкции против Ирана

В понедельник, 2 февраля, Великобритания обновила свои санкции в отношении Ирана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда".

В список, в частности, вошли 10 физических лиц и одна организация.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Великобритании, под санкции попали должностные лица и орган государственной безопасности за серьезные нарушения прав человека, в частности за подавление свободы выражения мнений, ограничение права на мирные собрания, а в отдельных случаях – за нарушение права на жизнь.

Введенные меры предусматривают замораживание активов, запрет занимать руководящие должности, а также запрет на въезд в страну для лиц, включенных в санкционный список.

Напомним, 29 января министры иностранных дел ЕС согласились признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией и объявили санкции против еще ряда должностных лиц, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.

А 30 января о новых санкциях против Ирана объявили и Соединенные Штаты.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по ядерной программе Ирана, угрожая масштабным ударом.

Как пишут СМИ, администрация США через ряд каналов передала Ирану сообщение о готовности к переговорам для заключения соглашения.