Зеленський розповів голові ОБСЄ про масовані атаки Росії і дипломатію

Президент Володимир Зеленський в понеділок зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він поінформував представників ОБСЄ про масовані атаки Росії.

"Обговорили дипломатію та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій цього тижня. Торкнулися також можливих форматів співпраці між Україною та ОБСЄ", – зазначив президент.

Він додав, що запросив ОБСЄ приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

В ОБСЄ після візиту Кассіса та Сінірліоглу до України заявили, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру після припинення бойових дій.

Нагадаємо, Кассіс 6 лютого проведе у Москві переговори з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Раніше він повідомляв, що планує відвідати і українську столицю, і російську – з метою досягнення миру.