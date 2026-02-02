Зеленский рассказал главе ОБСЕ о массированных атаках России и дипломатии

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Ферридуном Синирлиоглу.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он проинформировал представителей ОБСЕ о массированных атаках России.

"Обсудили дипломатию и ожидания от трехсторонних встреч делегаций на этой неделе. Коснулись также возможных форматов сотрудничества между Украиной и ОБСЕ", – отметил президент.

Он добавил, что пригласил ОБСЕ присоединиться к международной коалиции за возвращение украинских детей.

В ОБСЕ после визита Кассиса и Синирлиоглу в Украину заявили, что представили Киеву "инструменты" для поддержки мира после прекращения боевых действий.

Напомним, Кассис 6 февраля проведет в Москве переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее он сообщал, что планирует посетить и украинскую столицу, и российскую – с целью достижения мира.