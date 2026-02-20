Иран предупредил ООН, что будет атаковать американские базы, если США применят силу

Иран обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с предупреждением о том, что американские военные объекты на Ближнем Востоке станут "законными целями", если США атакуют страну.

Соответствующее письмо, как пишет "Европейская правда", опубликовал журналист Axios Барак Равид в сети X.

В обращении к генсеку ООН Иран пожаловался на недавние заявления президента США Дональда Трампа, которые свидетельствуют о "реальном риске военной агрессии".

Там добавили, что Тегеран не хочет войны, но ответит "решительно", если подвергнется военному удару со стороны Вашингтона.

"В случае нападения все базы, объекты и активы вражеских сил в регионе станут законными целями в контексте оборонного ответа Ирана", – говорится в письме.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 10 дней станет известно, достигнет ли Вашингтон ядерного соглашения с Ираном. В противном случае, по его словам, произойдут "плохие вещи".

СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже в ближайшее время.

Во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве. Глава МИД Ирана после этого заявил о "начале пути к соглашению" между странами.