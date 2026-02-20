Совет Европы отметит четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину

По случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе СЕ.

Программа включает специальное заседание Комитета министров и торжественную церемонию перед зданием Дворца Европы.

24 февраля представители стран на уровне послов проведут специальное заседание, посвященное исключительно рассмотрению последствий агрессии РФ против Украины. Заседание будет транслироваться вживую, а по его результатам будет обнародовано официальное решение.

25 февраля на площади перед Дворцом Европы состоится официальная церемония чествования. К собравшимся обратятся генеральный секретарь СЕ Ален Берсе, постоянный представитель Молдовы при СЕ Даниэла Кужба, которая выступит от имени молдавского председательства в Комитете министров, и постоянный представитель Украины при СЕ Николай Точицкий. Символы поддержки и культурные мероприятия

Кроме официальных встреч, Совет Европы подготовил визуальные акции в поддержку Украины.

В ночь с 23 на 25 февраля главное здание Совета Европы будет подсвечено цветами украинского флага. С 20 по 27 февраля в фойе Комитета министров продлится экспозиция под названием "Пережить войну" (Living through the war).

Напомним, в ЕС рассчитывают символически принять 20-й пакет санкций против России на четвертую годовщину полномасштабной войны.

Сейм Латвии 19 февраля принял резолюцию к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой указано, что латвийские депутаты поддерживают достижение мира в Украине с обеспечением стратегического поражения РФ.