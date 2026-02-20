CNN: Трамп назвал решение Верховного суда по его тарифам "позором"

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, признавшего его тарифы незаконными, "позором".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно CNN.

Трамп сказал об этом во время завтрака в Белом доме с губернаторами, по словам двух человек, знакомых с его заявлениями.

По словам одного из этих лиц, он назвал решение "позором" и сообщил присутствующим, что у него есть запасной план. Чиновники в администрации Трампа готовились к поражению в Верховном суде, уверяя президента, что если суд отменит его тарифы, будут другие способы их внедрения.

По словам нескольких человек, знакомых с его высказываниями, президент в последние недели в частном кругу гневно жаловался, что Верховный суд слишком долго принимает решение.

Он также постоянно размышлял над тем, какое решение примет суд, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В какой-то момент Трамп сказал, что не думает, что Верховный суд примет решение против пошлин, учитывая, сколько поставлено на карту.

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Речь идет о тарифах, которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира. Глава Белого дома ввел пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения для преодоления дефицита Соединенных Штатов.

Методика, по которой Трамп определял размер торговых тарифов, вызвала удивление у многих. Появились даже предположения, что к ее созданию мог быть причастен ChatGPT. Отдельные экономисты отмечали, что сам подход к расчету тарифов не выдерживает никакой серьезной критики.

Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда о незаконности пошлин Трампа.