Мерц зустрінеться з Сі в Китаї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Китай з 24 по 26 лютого, де проведе зустріч з президентом Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

Мерц відвідає Пекін та Ханчжоу. У Пекіні канцлера з військовими почестями прийме прем'єр-міністр Лі Цян 25 лютого.

Після спільного обіду канцлер візьме участь у засіданні Консультативного комітету з питань німецько-китайського бізнесу.

У другій половині дня канцлер Мерц зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном. Переговори будуть зосереджені на двосторонніх відносинах, а також на питаннях економічної та безпекової політики.



Канцлера Мерца під час поїздки супроводжуватиме бізнес-делегація.

Нагадаємо, у січні під час виступу в Давосі Мерц попередив про небезпеку підйому наддержав.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в грудні у Пекіні наголосив на значенні економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.