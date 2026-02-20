Мерц встретится с Си в Китае

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Китай с 24 по 26 февраля, где проведет встречу с президентом Си Цзиньпином.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Мерц посетит Пекин и Ханчжоу. В Пекине канцлера с воинскими почестями примет премьер-министр Ли Цян 25 февраля.

После совместного обеда канцлер примет участие в заседании Консультативного комитета по вопросам немецко-китайского бизнеса.

Во второй половине дня канцлер Мерц встретится с президентом Си Цзиньпином. Переговоры будут сосредоточены на двусторонних отношениях, а также на вопросах экономической и безопасности политики.

Канцлера Мерца во время поездки будет сопровождать бизнес-делегация.

Напомним, в январе во время выступления в Давосе Мерц предупредил об опасности подъема сверхдержав.

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в декабре в Пекине подчеркнул значение экономических отношений между Германией и Китаем.