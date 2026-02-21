Макрон прокоментував рішення Трампа щодо 10-процентних глобальних мит

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу застеріг від передчасних святкувань після того, як Верховний суд США скасував радикальні мита президента Дональда Трампа, зазначивши, що Вашингтон уже вжив заходів для введення нових мит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Не варто поспішати", – сказав Макрон на відкритті Паризького міжнародного сільськогосподарського салону, через кілька годин після того, як Трамп підписав указ про введення "тимчасового" 10-відсоткового глобального мита після рішення Верховного суду.

"Ми уважно проаналізуємо наслідки, розглянемо можливі варіанти дій і пристосуємося", – сказав Макрон.

У п'ятницю Верховний суд визнав недійсними мита, введені відповідно до Закону США про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Однак за кілька годин Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового глобального мита на підставі іншої правової основи, зберігши при цьому існуючі секторальні мита.

Лідери країн Європи з обережним полегшенням відреагували на рішення суду, водночас попередивши, що невизначеність у торгівлі, ймовірно, збережеться. Європейська комісія закликала до стабільності в трансатлантичних торговельних відносинах.

Макрон висловився стримано, вихваляючи роль інституційних стримувань і противаг, уникаючи при цьому прямої критики Трампа.

"Наявність верховних судів і, отже, верховенства права – це не погано, – сказав він. – У демократичних країнах добре мати владу і противаги".

Водночас він наголосив на необхідності "максимально справедливих правил" у міжнародній торгівлі, заснованих на взаємності, а не на односторонніх рішеннях. Франція хоче продовжувати експортувати "наші сільськогосподарські продукти, товари харчової промисловості, товари розкоші, нашу авіацію", сказав він.

Нагадаємо, між США та Євросоюзом тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30%, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

28 липня минулого року ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.

Наприкінці 2025 року Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи суттєво скоротили торговельний дефіцит США і сприяють нарощенню ВВП.