Макрон прокомментировал решение Трампа о 10-процентных глобальных пошлинах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу предостерег от преждевременных празднований после того, как Верховный суд США отменил радикальные пошлины президента Дональда Трампа, отметив, что Вашингтон уже принял меры для введения новых пошлин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Не стоит торопиться", – сказал Макрон на открытии Парижского международного сельскохозяйственного салона, через несколько часов после того, как Трамп подписал указ о введении "временной" 10-процентной глобальной пошлины после решения Верховного суда.

"Мы внимательно проанализируем последствия, рассмотрим возможные варианты действий и приспособимся", – сказал Макрон.

В пятницу Верховный суд признал недействительными пошлины, введенные в соответствии с Законом США о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Однако через несколько часов Трамп подписал указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на основании другой правовой базы, сохранив при этом существующие секторальные пошлины.

Лидеры стран Европы с осторожным облегчением отреагировали на решение суда, одновременно предупредив, что неопределенность в торговле, вероятно, сохранится. Европейская комиссия призвала к стабильности в трансатлантических торговых отношениях.

Макрон высказался сдержанно, хваля роль институциональных сдержек и противовесов, избегая при этом прямой критики Трампа.

"Наличие верховных судов и, следовательно, верховенства права – это не плохо, – сказал он. – В демократических странах хорошо иметь власть и противовесы".

В то же время он подчеркнул необходимость "максимально справедливых правил" в международной торговле, основанных на взаимности, а не на односторонних решениях. Франция хочет продолжать экспортировать "наши сельскохозяйственные продукты, товары пищевой промышленности, предметы роскоши, нашу авиацию", сказал он.

Напомним, между США и Евросоюзом продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

28 июля прошлого года ЕС и США заключили рамочное торговое соглашение, которое установило болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось", а в Евросоюзе критиковали главу Еврокомиссии за такой компромисс.

Также сообщалось, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны США на ряд товаров, таких как самолеты и комплектующие, а также фармацевтические генерики.

В конце 2025 года Трамп заявил, что введенные им тарифы существенно сократили торговый дефицит США и способствуют наращиванию ВВП.