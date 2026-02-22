Уиткофф заговорил о возможной встрече Зеленского и Путина

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф допустил "хорошие новости" в ближайшие недели по завершению российско-украинской войны и не исключил возможность саммита Зеленского и Путина в ближайшее время.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Уиткофф сказал в интервью Fox News.

Спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что Украина и Россия ведут "бессмысленную войну", в которой воюют за территории.

"Знаете, все бросаются словом "достоинство". Но что дает вам достоинство, если там происходит столько убийств? ... Они (Украина и Россия. – Ред.) не выглядят так, будто действительно хотят воевать друг с другом, и я не думаю, что они этого хотят", – заявил Уиткофф.

Он высказал предположение, что сложность достижения мира находится "на уровне руководства" двух государств.

"Мы с Джаредом надеемся, что вынесли на обсуждение обеим сторонам несколько предложений, которые сблизят их в течение следующих 3 недель и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным", – заявил Виткофф.

Он не исключил, что к этой встрече может присоединиться и Трамп, но добавил, что президент США "не хочет приезжать на встречу, если не чувствует, что может завершить это дело и получить лучший результат".

"И он, знаете, имеет уникальную власть, чтобы это сделать. Поэтому, надеемся, вы услышите хорошие новости в ближайшие недели", – добавил Уиткофф.

Напомним, после трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

20 февраля Зеленский допустил, что до конца месяца может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Также Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров, которые уже должны были выйти на финальный этап.