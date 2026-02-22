Макрон попросив Трампа зняти санкції з колишнього єврокомісара

Президент Франції Емманюель Макрон написав лист президенту США Дональду Трампу, в якому попросив свого американського колегу скасувати санкції, накладені, зокрема, на колишнього комісара Європейського Союзу, француза Тьєррі Бретона.

Про це повідомило видання La Tribune Dimanche, пише "Європейська правда".

У грудні США наклали візові санкції на Бретона та кількох активістів за спроби контролювати висловлювання мовою ненависті в інтернеті. Тоді Макрон засудив цей крок як акт залякування, що підриває суверенітет Європи.

"Санкції, введені проти Тьєррі Бретона, підривають автономію європейського регулювання і, крім того, ґрунтуються на помилковому аналізі: європейське цифрове регулювання не має екстериторіального охоплення і застосовується без дискримінації на території Європи до всіх відповідних компаній", – заявив Макрон, згідно з уривками листа.

Представник Єлисейського палацу підтвердив існування цього листа.

У листі до Трампа Макрон також попросив скасувати санкції проти французького судді у зв'язку з видачею Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю.

"Санкції, введені проти Ніколя Гійо, підривають принцип незалежності судової влади та мандат МКС", – зазначив Макрон у листі.

Єврокомісія та, окремо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудили рішення США щодо Бретона.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій. На початку грудня соцмережу оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту.