Макрон попросил Трампа снять санкции с бывшего еврокомиссара

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил своего американского коллегу отменить санкции, наложенные, в частности, на бывшего комиссара Европейского Союза, француза Тьерри Бретона.

Об этом сообщило издание La Tribune Dimanche, пишет "Европейская правда".

В декабре США наложили визовые санкции на Бретона и нескольких активистов за попытки контролировать высказывания языком ненависти в интернете. Тогда Макрон осудил этот шаг как акт запугивания, подрывающий суверенитет Европы.

"Санкции, введенные против Тьерри Бретона, подрывают автономию европейского регулирования и, кроме того, основаны на ошибочном анализе: европейское цифровое регулирование не имеет экстерриториального охвата и применяется без дискриминации на территории Европы ко всем соответствующим компаниям", – заявил Макрон, согласно отрывкам письма.

Представитель Елисейского дворца подтвердил существование этого письма.

В письме к Трампу Макрон также попросил отменить санкции против французского судьи в связи с выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля.

"Санкции, введенные против Николя Гийо, подрывают принцип независимости судебной власти и мандат МУС", – отметил Макрон в письме.

Еврокомиссия и, отдельно, главный дипломат ЕС Кая Каллас осудили решение США в отношении Бретона.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий. В начале декабря соцсеть оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.