Прем'єр Гренландії відмовив Трампу, який зібрався відправити корабель-госпіталь до острова

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у неділю відхилив намір президента США Дональда Трампа відправити медичний корабель до Гренландії.

Про це Нільсен написав у Facebook, пише "Європейська правда".

У суботу Трамп повідомив у соцмережах, що він співпрацює з губернатором Луїзіани і спеціальним посланником у Гренландії Джеффом Лендрі з метою відправки госпітального судна до Гренландії, щоб надати допомогу "багатьом хворим людям, які не отримують необхідного лікування".

"Ми взяли до відома пропозицію президента Трампа відправити американське медичне судно до Гренландії. Але у нас є система охорони здоров'я, в якій лікування для громадян є безкоштовним. Це свідомий вибір", – написав глава уряду Гренландії.

Нільсен зазначив, що Гренландія залишається відкритою для діалогу та співпраці, в тому числі з США.

"Але поговоріть з нами, замість того щоб робити випадкові висловлювання в соціальних мережах", – сказав він.

Гренландія, Данія та США наприкінці минулого місяця розпочали дипломатичні переговори з метою вирішення кризи між сторонами, після місяців напруженості в НАТО через погрози Трампа щодо арктичної території.

Пост Трампа про корабель з'явився через кілька годин після того, як було повідомлено про евакуацію члена екіпажу, який потребував термінової медичної допомоги, з американського підводного човна в водах Гренландії.

Незрозуміло, чи мав пост Трампа якийсь зв'язок з евакуацією.

Міністр оборони Данії повідомив, що данський уряд не має жодної інформації про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна, про що оголосив Дональд Трамп.

Прем’єрка Данії потролила Дональда Трампа.