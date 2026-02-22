Премьер Гренландии отказал Трампу, который собрался отправить корабль-госпиталь к острову

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в воскресенье отклонил намерение президента США Дональда Трампа отправить медицинский корабль в Гренландию.

Об этом Нильсен написал в Facebook, пишет "Европейская правда".

В субботу Трамп сообщил в соцсетях, что он сотрудничает с губернатором Луизианы и специальным посланником в Гренландии Джеффом Лэндри с целью отправки госпитального судна в Гренландию, чтобы оказать помощь "многим больным людям, которые не получают необходимого лечения".

"Мы приняли к сведению предложение президента Трампа отправить американское медицинское судно в Гренландию. Но у нас есть система здравоохранения, в которой лечение для граждан является бесплатным. Это сознательный выбор", – написал глава правительства Гренландии.

Нильсен отметил, что Гренландия остается открытой для диалога и сотрудничества, в том числе с США.

"Но поговорите с нами, вместо того чтобы делать случайные высказывания в социальных сетях", – сказал он.

Гренландия, Дания и США в конце прошлого месяца начали дипломатические переговоры с целью разрешения кризиса между сторонами, после месяцев напряженности в НАТО из-за угроз Трампа в отношении арктической территории.

Пост Трампа о корабле появился через несколько часов после того, как было сообщено об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии.

Неясно, имел ли пост Трампа какое-то отношение к эвакуации.

Министр обороны Дании сообщил, что датское правительство не имеет никакой информации о планах отправки в Гренландию американского медицинского судна, о чем объявил Дональд Трамп.

Премьер Дании потроллила Дональда Трампа.