США не откажутся от действующих тарифных соглашений несмотря на новые пошлины

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что его страна не отказывается от тарифных соглашений, которые были заключены в течение последних девяти месяцев, на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом новых тарифов.

Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

По словам Грира, США не откажутся от тарифных соглашений, которые уже заключили со странами по всему миру, включая Великобританию, ЕС, Японию, Швейцарию и другие.

Обещание прозвучало после того, как министр признал "неопределенность" в отношении новой 15-процентной пошлины на импорт со всего мира.

Он подчеркнул: новый сбор не касается соглашений, заключенных за последние девять месяцев с около 20 странами мира.

"Мы хотим, чтобы они поняли, что эти соглашения будут выгодными. Мы будем их соблюдать. Мы ожидаем, что наши партнеры также будут их соблюдать", – подчеркнул торговый представитель США.

Как известно, Верховный суд США нанес президенту Дональду Трампу сокрушительное поражение, признав его "взаимные" тарифы незаконными.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что со вторника, 24 февраля, введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Правительство Великобритании, в свою очередь, заявило, что ожидает "продолжения привилегированного торгового положения с США".