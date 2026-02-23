Митна служба США припинить стягнення попередніх тарифів Трампа у вівторок

Агентство митної та прикордонної служби США оголосило, що припиняє стягнення тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом минулого року, які Верховний суд визнав незаконними, у вівторок, 24 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда, йдеться на сайті агентства.

Митна та прикордонна служба США заявила, що з вівторка вона деактивує всі тарифні коди, пов'язані з попередніми розпорядженнями Трампа про мита на основі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Такий крок став можливим після того, як 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Офіційне припинення стягнення цих тарифів збігається із запровадженням нового 15-відсоткового глобального мита на підставі іншого правового акту. Про це рішення Трамп оголосив після рішення Верховного суду.

Тим часом Європейська комісія вимагає чіткості від адміністрації США щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент рухається до призупинення ратифікації торговельної угоди зі США у зв’язку з "тарифним хаосом" з боку адміністрації Дональда Трампа.