Таможенная служба США прекратит взимание предыдущих тарифов Трампа во вторник

Агентство таможенной и пограничной службы США объявило, что прекращает взимание тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом в прошлом году, которые Верховный суд признал незаконными, во вторник, 24 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте агентства.

Таможенная и пограничная служба США заявила, что со вторника она деактивирует все тарифные коды, связанные с предыдущими распоряжениями Трампа о пошлинах на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Такой шаг стал возможен после того, как 20 февраля Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Официальное прекращение взимания этих тарифов совпадает с введением новой 15-процентной глобальной пошлины на основании другого правового акта. Об этом решении Трамп объявил после решения Верховного суда.

Между тем Европейская комиссия требует ясности от администрации США относительно дальнейших шагов в торговой политике после решения Верховного суда о незаконности тарифов Трампа.

Ранее стало известно, что Европейский парламент движется к приостановке ратификации торгового соглашения с США в связи с "тарифным хаосом" со стороны администрации Дональда Трампа.