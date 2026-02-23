Каллас прогнозирует, что 23 февраля 20-й пакет санкций ЕС против РФ не будет утвержден

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение 20-го пакета санкций (на Совете ЕС. – „ЕП"). Но я считаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет", – заявила Каллас.

Тем не менее, она пообещала, что "обязательно приложит усилия для продвижения этого решения".

"Мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы этот пакет санкций был принят. Я общалась с государствами-членами, которые также собираются поднять этот вопрос и убедить страны, которые сейчас блокируют решение – и мы также ищем способы, как это реализовать. Однако, поскольку мы слышали очень резкие заявления со стороны Венгрии, я, к сожалению, не вижу реальных перспектив того, что сегодня они изменят свою позицию", – констатировала главная дипломатка ЕС.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что Венгрия блокирует санкции из-за "проблем, которые абсолютно не связаны с 20-м пакетом санкций".

"Но давайте послушаем их объяснения причин блокирования, а затем посмотрим, существуют ли возможности для преодоления этих разногласий", – добавила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал, что 23 февраля заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Венгрия также официально отказывается одобрить выделение займа Украине в объеме 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.

В МИД заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".