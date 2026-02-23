У Бундестазі пропонують використати "торговельну базуку" проти нових мит Трампа

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Дірк Візе закликав ЄС застосувати закон про боротьбу з примусом у відповідь на оголошені адміністрацією США 15-відсоткові мита.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

За словами Візе, через останні дії президента США Дональда Трампа Європейський Союз має розглядати всі наявні в нього інструменти протидії.

"У нас є так званий закон про боротьбу з примусом, який ми спочатку ухвалили проти Китаю. Тепер це потенційно можна розглядати й для США. Я б не подумав би про це кілька місяців тому, але тепер кожен інструмент має бути покладений на стіл", – зазначив депутат.

Закон про боротьбу з примусом, який часто називають "торговельною базукою", дозволяє ЄС реагувати контрзаходами у разі неналежного втручання в політичні рішення шляхом торговельних чи інвестиційних обмежень.

Серед іншого, Візе пропонує призупинити процес ратифікації угоди між США та ЄС, про яку сторони домовилися минулого року на тлі введення попередніх мит президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

За кілька годин Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового глобального мита на підставі іншої правової основи, а потім підвищив ставку до 15%.

Повідомляли, що Європейський парламент рухається до призупинення ратифікації торговельної угоди зі США у зв’язку з "тарифним хаосом" з боку адміністрації Дональда Трампа.

А в Єврокомісії закликали Вашингтон надати чіткі пояснення щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.