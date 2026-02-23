В Бундестаге предлагают использовать "торговую базуку" против новых пошлин Трампа

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Дирк Визе призвал ЕС применить закон о борьбе с принуждением в ответ на объявленные администрацией США 15-процентные пошлины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

По словам Визе, из-за последних действий президента США Дональда Трампа Европейский Союз должен рассмотреть все имеющиеся у него инструменты противодействия.

"У нас есть так называемый закон о борьбе с принуждением, который мы сначала приняли против Китая. Теперь это потенциально можно рассматривать и для США. Я бы не подумал об этом несколько месяцев назад, но теперь каждый инструмент должен быть положен на стол", – отметил депутат.

Закон о борьбе с принуждением, который часто называют "торговой базукой", позволяет ЕС реагировать контрмерами в случае ненадлежащего вмешательства в политические решения путем торговых или инвестиционных ограничений.

Среди прочего, Визе предлагает приостановить процесс ратификации соглашения между США и ЕС, о котором стороны договорились в прошлом году на фоне введения предварительных пошлин президентом Дональдом Трампом.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов Трамп подписал указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на основании другой правовой базы, а затем повысил ставку до 15%.

Сообщалось, что Европейский парламент движется к приостановке ратификации торгового соглашения с США в связи с "тарифным хаосом" со стороны администрации Дональда Трампа.

А в Еврокомиссии призвали Вашингтон предоставить четкие объяснения относительно дальнейших шагов в торговой политике после решения Верховного суда о незаконности тарифов Трампа.