Сикорский: Венгрия, которая сама пережила вторжение, должна проявить солидарность с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал ультиматум Венгрии, которая заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Глава польской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Венгрии является не только проявлением отсутствия солидарности, но и использованием повестки дня ЕС для внутриполитической борьбы.

Сикорский оценил, что использование Венгрией европейской повестки дня для ведения политических баталий внутри страны и настройки собственного общества против Украины, которая ведет войну, является нарушением европейской солидарности.

"Меня глубоко шокирует тот факт, что Украина защищается от российской армии, а венгры когда-то понимали, как это. Будапешт дважды подвергался вторжению в XX веке, но один раз это была Красная армия", – сказал он.

Затем Сикорский подчеркнул, что он ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.

"Вместо этого с помощью государственной пропаганды и частных СМИ, контролируемых правительством, правящая партия сумела создать атмосферу враждебности к жертве агрессии. Сейчас она пытается использовать это на парламентских выборах. Это довольно шокирующе", – добавил он.

Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

А высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что новый, 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.