Зеленский договорился о встрече с новым премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский поздравил Роба Йеттена с вступлением в должность и пожелал ему успехов и решительных шагов. Он поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за сильную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование. Президент поблагодарил за то, что Украина, как всегда, может рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней.

Также Владимир Зеленский и Роб Йеттен обсудили переговоры о достижении достойного мира и важность гарантий безопасности.

Лидеры договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут укрепить обе страны.

Президент поблагодарил премьер-министра Нидерландов за внимание к Украине с первого дня на посту.

23 февраля новое правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном приняло присягу и официально утвердило свои полномочия.

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

Известно, что министром иностранных дел Нидерландов стал проукраинский евродепутат Том Берендсен.

