Словакия заявляет, что Украина не допускает специалистов к месту повреждения "Дружбы"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар утверждает, что Украина якобы не позволяет словацким специалистам посетить место удара по нефтепроводу "Дружба", чтобы совместно разобраться в "ситуации".

Как сообщает "Европейская правда", слова министра во время закрытого заседания Совета ЕС по иностранным делам привели "Суспильному" в МИД Словакии.

В словацком внешнеполитическом ведомстве заявили, что Бланар на заседании подчеркивал, что словацкая сторона якобы до сих пор не получила соответствующей информации о масштабах повреждения российскими войсками нефтепровода "Дружба" и о возможностях возобновления поставок нефти.

"Подход украинской стороны для нас непонятен. Она не общается с нами и не предоставляет нам соответствующую информацию, несмотря на то, что мы просили разрешить нашим представителям посетить место повреждения. В этом деле мы также попросили комиссара Дана Йоргенсена направить на место инспекционную группу, чтобы оценить, есть ли повреждения такого масштаба, что поставки нефти не могут продолжаться", – сказал он.

Бланар добавил, что не понимает, почему "нам не позволяют посетить место повреждения и определить, как мы можем совместно решить ситуацию".

В дополнение Бланар подчеркнул, что Словакия "всегда была и остается заинтересованной в конструктивном диалоге с украинской стороной".

"Я твердо верю, что украинская сторона использует время для переговоров и что нам не придется принимать дальнейшие взаимные меры. Для нас очень важно знать, что нас ждет впереди, и поэтому нам нужна соответствующая информация", – резюмировал он.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что хочет направить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Напомним, также 23 февраля он объявил, что реализует свою угрозу и поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.

В словацкой оппозиции раскритиковали давление премьера на Украину, назвав это "цинизмом без сочувствия" и обвинив его в том, что он действует по указанию России.