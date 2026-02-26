СМИ: Трамп сказал Зеленскому, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц

Американский президент Дональд Трамп сообщил своему украинскому визави Владимиру Зеленскому, что хочет как можно скорее добиться окончания войны с Россией.

Об этом пишет Axios со ссылкой на слова украинского чиновника и двух других осведомленных источников, передает "Европейская правда".

Три собеседника утверждают, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 февраля, был очень дружелюбным и позитивным.

По словам собеседников, Зеленский поблагодарил Трампа за всю его помощь и сказал, что только Трамп может заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.

"Зеленский затем сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц", – отметил один из них.

Также украинский чиновник утверждает, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Вечером 25 февраля Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с Трампом обсудил подготовку двусторонней встречи американской и украинской делегаций по завершению войны, а также трехсторонние переговоры с участием РФ.

24 февраля Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон "настойчиво работает" над прекращением российско-украинской войны.

Также ранее СМИ сообщали, что США хотели бы достичь мирного соглашения по войне в Украине ко Дню своей независимости 4 июля, в то же время украинский президент заявил, что не слышал такой информации.