ЗМІ: інтерес американців до житла в Нууку змусив Гренландію обмежити іноземні інвестиції

Сплеск інтересу до нерухомості з боку американських покупців у гренландському Нууку на початку минулого року спонукав законодавців поспішно ввести обмеження на іноземні покупки та змінити фокус майбутнього закону Гренландії про перевірку іноземних інвестицій.

Про це стало відомо Reuters від поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як зазначається, до того, як американський президент Дональд Трамп не активізував свою риторику щодо бажання "придбати" Гренландію, іноземці не виявляли особливого інтересу до нерухомості в Нууку.

"Найагресивніші з них хотіли купити все, що було доступне на ринку", – заявив один зі співрозмовників.

Інтерес Трампа до арктичного острова поставив законодавців перед дилемою, оскільки вони намагаються збалансувати необхідність залучення капіталу для стимулювання стагнаційної економіки з бажанням заблокувати американських інвесторів, які, як вони підозрюють, можуть мати приховані політичні мотиви.

Водночас не було зрозуміло, хто ці інвестори і чи пов'язані вони з інтересом Трампа щодо Гренландії.

За словами трьох співрозмовників, раптовий інтерес налякав законодавців, які побоювалися, що іноземні покупці можуть витіснити мешканців з і без того напруженого ринку житла в Нууку.

Законопроєкт про перевірку іноземних інвестицій, який довго розроблявся і був офіційно поданий до парламенту в жовтні, спочатку був частково задуманий як захист від небажаних китайських інвестицій.

Але три співрозмовники повідомили, що фокус уваги змістився після відродження амбіцій Трампа щодо Гренландії.

Згідно із запропонованим законом, іноземні інвестиції в критичну інфраструктуру, ІТ та системи секретних даних, сировинні матеріали та гірничодобувну промисловість, гідроенергетику та державні компанії підлягатимуть обов'язковому скринінгу.

Нагадаємо, Гренландія, Данія та США наприкінці минулого місяця розпочали дипломатичні переговори з метою вирішення кризи між сторонами, після місяців напруженості в НАТО через погрози Трампа щодо арктичної території.

22 лютого Трамп заявив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, щоб відправити лікарняне судно до Гренландії.

Це сталося після того, як було повідомлено про евакуацію члена екіпажу, який потребував термінової медичної допомоги, з американського підводного човна в водах Гренландії. Незрозуміло, чи мав пост Трампа якийсь зв'язок з евакуацією.

Міністр оборони Данії повідомив, що данський уряд не має жодної інформації про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна, про що оголосив Дональд Трамп.

Прем’єрка Данії потролила Дональда Трампа.