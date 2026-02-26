СМИ: интерес американцев к жилью в Нууке вынудил Гренландию ограничить иностранные инвестиции

Всплеск интереса к недвижимости со стороны американских покупателей в гренландском Нууке в начале прошлого года побудил законодателей поспешно ввести ограничения на иностранные покупки и изменить фокус будущего закона Гренландии о проверке иностранных инвестиций.

Об этом стало известно Reuters от информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, до того, как американский президент Дональд Трамп активизировал свою риторику относительно желания "приобрести" Гренландию, иностранцы не проявляли особого интереса к недвижимости в Нууке.

"Самые агрессивные из них хотели купить все, что было доступно на рынке", – заявил один из собеседников.

Интерес Трампа к арктическому острову поставил законодателей перед дилеммой, поскольку они пытаются сбалансировать необходимость привлечения капитала для стимулирования стагнирующей экономики с желанием заблокировать американских инвесторов, которые, как они подозревают, могут иметь скрытые политические мотивы.

В то же время не было понятно, кто эти инвесторы и связаны ли они с амбициями Трампа по Гренландии.

По словам трех собеседников, внезапный интерес напугал законодателей, которые опасались, что иностранные покупатели могут вытеснить жителей с и без того напряженного рынка жилья в Нууке.

Законопроект о проверке иностранных инвестиций, который долго разрабатывался и был официально подан в парламент в октябре, изначально был частично задуман как защита от нежелательных китайских инвестиций.

Но три собеседника сообщили, что фокус внимания сместился после возрождения амбиций Трампа в отношении Гренландии.

Согласно предложенному закону, иностранные инвестиции в критическую инфраструктуру, IT и системы секретных данных, сырьевые материалы и горнодобывающую промышленность, гидроэнергетику и государственные компании будут подлежать обязательному скринингу.

Напомним, Гренландия, Дания и США в конце прошлого месяца начали дипломатические переговоры с целью разрешения кризиса между сторонами, после месяцев напряженности в НАТО из-за угроз Трампа в отношении арктической территории.

22 февраля Трамп заявил, что он сотрудничает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, чтобы отправить медицинское судно в Гренландию.

Это произошло после того, как было сообщено об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии. Неясно, имел ли пост Трампа какое-то отношение к эвакуации.

Министр обороны Дании сообщил, что датское правительство не располагает никакой информацией о планах отправки в Гренландию американского медицинского судна, о чем объявил Дональд Трамп.

Премьер-министр Дании потроллила Дональда Трампа.