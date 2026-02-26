Зеленский: следующие переговоры состоятся в Абу-Даби в марте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с США и Россией запланирован на начало марта в Абу-Даби.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в вечернем обращении.

Президент сообщил, что провел беседы с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а также с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые 26 февраля встретились в Женеве.

По словам Зеленского, уже есть "больше готовности" к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате, вероятно, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент заявил, что ключевой задачей является подготовка встречи на уровне лидеров.

"Нужно финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить", – заявил он.

Напомним, в среду, 25 февраля, президент Украины и США провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к новому раунду переговоров.

По данным СМИ, во время звонка Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц.

Также ранее СМИ сообщали, что США хотели бы достичь мирного соглашения по войне в Украине ко Дню своей независимости 4 июля, в то же время украинский президент заявил, что не слышал такой информации.