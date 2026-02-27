Хиллари Клинтон дала показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания перед Конгрессом США в четверг, 26 февраля, о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Как известно, супруги согласились дать показания в рамках расследования Конгресса США в отношении Эпштейна в начале февраля.

После шести с половиной часов закрытых переговоров с законодателями Комитета по надзору Палаты представителей Клинтон заявила, что "ответила на каждый их вопрос так полно, как могла, исходя из того, что мне известно". Она подчеркнула, что никогда не встречалась с Эпштейном и не общалась с ним.

"Я не знаю, сколько раз мне пришлось повторять: "Я не знала Джеффри Эпштейна", – сказала она журналистам.

Клинтон сказала, что знала Гислен Максвелл, которую осудили в связи с преступлениями Эпштейна, "бегло, как знакомую", и что Максвелл "пришла как спутница, гостья, кто-то, кто был приглашен" на свадьбу ее дочери Челси Клинтон в 2010 году.

В комментарии CNN она также заверила, что ее муж не знал о преступлениях Эпштейна в то время, когда общался с ним.

Их дружеские отношения, по ее словам, закончились за несколько лет до того, как стало известно о преступной деятельности Эпштейна.

Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер, в свою очередь, заявил, что Клинтон сказала не все.

"Это двухпартийное расследование. У американского народа много вопросов. Насколько мне известно, Клинтоны не ответили на очень много вопросов, если вообще ответили, относительно своих знаний или участия в делах Эпштейна и Максвелл", – добавил он.

Напомним, публикация Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вызвала большой скандал также во многих странах Европы – особенно в Норвегии и Великобритании, где ударила по репутации в том числе королевских семей.

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в результате скандала лишился титула принца и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и забрали на допрос.

Также писали, что журналисты CNN пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес действующего президента Дональда Трампа.

