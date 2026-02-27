Польща стала ще однією країною, де хочуть заборонити соцмережі для дітей

Польща просуває новий законопроєкт, який заборонить соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Про це повідомила в інтерв’ю Bloomberg міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, пише "Європейська правда".

Новацька розповіла, що законопроєкт, який буде представлений у п'ятницю, 27 лютого, передбачатиме штрафи для соціальних мереж, якщо їхні послуги залишатимуться доступними для дітей, і покладатиме на них відповідальність за перевірку віку своїх користувачів.

"Ми бачимо, що психічне здоров'я дітей і молоді погіршується, ми бачимо зниження їхніх інтелектуальних здібностей", – сказала польська міністерка.

За її словами, розмір штрафів, які компанії повинні будуть сплатити за порушення, ще обговорюється.

Новацька заявила, що не розглядає цей законопроєкт з геополітичного погляду.

"Чесно кажучи, хто є власником тієї чи іншої платформи, має абсолютно другорядне значення", – зауважила вона.

Міністерка наголосила, що дії уряду необхідні, оскільки платформи "не дотримуються власних правил" і не перевіряють вік користувачів.

"Ми повинні вживати превентивних заходів, а не гадати, чи та, чи інша країна подивиться на це певним чином. Я думаю, що захист своїх дітей є в інтересах кожної країни", – підсумувала Новацька.

Розглядаючи можливість введення заборони, Варшава приєднується до інших європейських урядів, включно з Німеччиною, Данією, Францією, Іспанією та Великою Британією, які погрожують обмежити доступ мільйонів молодих користувачів до послуг, які регулятори називають шкідливими та такими, що викликають залежність.