Польша стала еще одной страной, где хотят запретить соцсети для детей

Польша продвигает новый законопроект, который запретит социальные сети для детей в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщила в интервью Bloomberg министр образования Польши Барбара Новацка, пишет "Европейская правда".

Новацка рассказала, что законопроект, который будет представлен в пятницу, 27 февраля, будет предусматривать штрафы для социальных сетей, если их услуги будут оставаться доступными для детей, и возлагать на них ответственность за проверку возраста своих пользователей.

"Мы видим, что психическое здоровье детей и молодежи ухудшается, мы видим снижение их интеллектуальных способностей", – сказала польский министр.

По ее словам, размер штрафов, которые компании должны будут уплатить за нарушения, еще обсуждается.

Новацка заявила, что не рассматривает этот законопроект с геополитической точки зрения.

"Честно говоря, кто является владельцем той или иной платформы, имеет абсолютно второстепенное значение", – отметила она.

Министр подчеркнула, что действия правительства необходимы, поскольку платформы "не придерживаются собственных правил" и не проверяют возраст пользователей.

"Мы должны принимать превентивные меры, а не гадать, посмотрит ли на это та или иная страна определенным образом. Я думаю, что защита своих детей – в интересах каждой страны", – подытожила Новацка.

Рассматривая возможность введения запрета, Варшава присоединяется к другим европейским правительствам, включая Германию, Данию, Францию, Испанию и Великобританию, которые угрожают ограничить доступ миллионов юных пользователей к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость.