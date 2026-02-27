Експрезидент США Клінтон дасть закриті свідчення щодо справи Епштейна

Колишній президент США Білл Клінтон має у п'ятницю, 27 лютого, дати закрите свідчення перед Конгресом щодо своїх зв’язків із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда"

Свідчення Клінтона, заплановані на 11:00 за східним часом (16:00 за Києвом).

Вони будуть слідувати за свідченнями його дружини, колишньої держсекретарки Гілларі Клінтон, яка в четвер, 26 лютого, заявила комітету з нагляду Палати представників, що не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічалася з Епштейном, і не має нічого сказати про його сексуальні злочини.

Однак Білл Клінтон кілька разів літав на літаку Епштейна на початку 2000-х років після того, як залишив посаду, а серед мільйонів документів, оприлюднених Міністерством юстиції, є фотографії, на яких він зображений з жінками, обличчя яких замальовані.

Він заперечує будь-які правопорушення і висловлює жаль щодо своїх зв'язків.

Голова комітету, республіканець Джеймс Комер з Кентуккі, заявляє, що Клінтони не звинувачуються в правопорушеннях, але повинні відповісти на питання про причетність Епштейна до їх благодійного фонду.

Нагадаємо, публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Також писали, що журналісти CNN дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу чинного президента Дональда Трампа.

