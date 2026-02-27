Экс-президент США Клинтон даст закрытые показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон должен в пятницу, 27 февраля, дать закрытые показания перед Конгрессом относительно своих связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда"

Показания Клинтона, запланированные на 11:00 по восточному времени (16:00 по Киеву).

Они будут следовать за показаниями его жены, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая в четверг, 26 февраля, заявила комитету по надзору Палаты представителей, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и не имеет ничего сказать о его сексуальных преступлениях.

Однако Билл Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х годов после того, как покинул пост, а среди миллионов документов, обнародованных Министерством юстиции, есть фотографии, на которых он изображен с женщинами, лица которых зарисованы.

Он отрицает любые правонарушения и выражает сожаление по поводу своих связей.

Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер из Кентукки, заявляет, что Клинтоны не обвиняются в правонарушениях, но должны ответить на вопросы о причастности Эпштейна к их благотворительному фонду.

Напомним, публикация Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вызвала большой скандал также во многих странах Европы – особенно в Норвегии и Британии, где ударила по репутации в том числе королевских семей.

Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в результате скандала потерял титул принца и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и забрали на допрос.

Также писали, что журналисты CNN пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес действующего президента Дональда Трампа.

