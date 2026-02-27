Госдеп анонсировал визит Рубио в Израиль в начале недели

Госсекретарь США Марко Рубио в начале следующей недели отправится с визитом в Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Госдепе США.

Рубио отправится в Израиль "со 2-3 марта" 2026 года, говорится в сообщении.

Во время визита он обсудит с израильскими топ-чиновниками "ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан, и продолжающиеся усилия по реализации "плана из 20 пунктов" президента Трампа для сектора Газа".

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что в администрации Трампа близки к решению о военной операции против Ирана, в которой вероятно примет участие и Израиль.

27 февраля стало известно, что Госдеп США разрешил выехать второстепенным сотрудникам посольства в Израиле из-за рисков для безопасности; те, кто не остается, получили распоряжение уезжать уже в пятницу.

Ранее на этой неделе США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане.

Британия отзывает сотрудников посольства в Иране.

СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.