Германия советует своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль

Германия обновила рекомендации по поездкам в Израиль, где теперь советуют в ближайшее время воздержаться от поездок.

Об этом сообщает Spigel, пишет "Европейская правда".

В обновленной версии рекомендаций по поездкам в Израиль МИД Германии "настоятельно не рекомендует" поездки в Израиль и восточную часть Иерусалима.

Ранее такая рекомендация касалась только районов на севере Израиля и вокруг сектора Газа.

В рекомендации также отмечается, что ситуация в регионе становится все более напряженной и ситуация с безопасностью может ухудшиться очень быстро.

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что в администрации Трампа близки к решению о военной операции против Ирана, в которой вероятно примет участие и Израиль.

27 февраля стало известно, что Госдеп США разрешил выехать второстепенным сотрудникам посольства в Израиле из-за рисков для безопасности; те, кто не остается, получили распоряжение уезжать уже в пятницу.

Ранее США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане. Британия отзывает сотрудников посольства в Иране.

СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.