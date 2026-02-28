Зеленский и Сибига рассказали о встрече с министрами нового правительства Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с вице-премьер-министром обороны и главой МИД нового правительства Нидерландов, которые прибыли в Киев почти сразу же после начала работы в должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении 28 февраля.

Зеленский отметил внимание к Украине, которое продемонстрировали министры нового правительства Нидерландов своим оперативным визитом в Киев.

"Я проинформировал и о ситуации с безопасностью, и о том, что ожидается нашими разведками от России в ближайшее время. Конечно, обсудили перспективы переговоров", – сказал президент.

Он поблагодарил за готовность Нидерландов и в дальнейшем поддерживать Украину, и отметил, что приоритетной потребностью остаются средства ПВО.

"Нидерланды много делают и в рамках программы PURL, и на двусторонней основе. Мы будем продолжать такое сотрудничество", – добавил Владимир Зеленский.

Today, representatives of the new Government of the Netherlands, which began its work this week – the Minister of Defense and the Minister of Foreign Affairs – are in Ukraine. This visit is a strong signal of support for our people. It is very important to us. Thanks to our… pic.twitter.com/ARMQHq8zyd – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026

"Главное внимание во время переговоров – усилению украинской ПВО, продолжению реализации программы PURL, дипломатии для достижения достойного мира, а также углублению оборонного сотрудничества между Украиной и Нидерландами", – отметил президент в отдельном заявлении в своем X.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также назвал совместный визит новоназначенных министров важным сигналом поддержки.



"Приветствовал четкие обязательства нового правительства Нидерландов – более 3 млрд ежегодной поддержки для Украины до 2029 года и твердую поддержку нашего будущего в ЕС и НАТО. Эти шаги укрепляют долгосрочную безопасность Украины и всей Европы", – отметил он.



"Поблагодарил Нидерланды за лидерство в военной, энергетической, финансовой поддержке. Говорили также о расширении совместного производства дронов, усилиях Украины для устойчивого мира, более сильном давлении на агрессора и создании спецтрибунала в Гааге", – добавил Сибига.

Напомним, 23 февраля новое правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном приняло присягу и официально утвердило свои полномочия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Йеттеном.

28 февраля в Киев с первым визитом прибыли новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, а также вице-премьер-министр обороны Дилан Йешильгоз-Зегериу.

Во время визита они заверили Украину в поддержке создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.