Посол ЄС показала, як облаштувала ліжко у ванній через нічну атаку РФ

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла про нічну масовану атаку РФ по низці міст, показавши, як ночувала у ванній кімнаті з міркувань безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", фото вона опублікувала у своєму Facebook.

Матернова розповіла підписникам, що протягом ночі Росія завдала ударів по Києву, Харкову, Одещині та інших регіонах 450 БпЛА та 70 ракетами різного типу.

"Сьогодні я спала у ванній. Знову. І це була дуже гучна ніч", – зазначила посол.

Вона розповіла, що пріоритетними цілями ударів знову була енергетична інфраструктура, у Києві постраждали також житлові будинки та дитсадок, сотні багатоповерхівок у Києві та Харкові знову залишились без опалення через наслідки обстрілу, а стовпчик термометра вранці показував −23°C.

"Це не якісь побічні ефекти війни. Це російська стратегія. Зимовий холод використовується як зброя. Тепло- й електрогенерація – це цілі. Я щоночі думаю про тисячі людей, які дрижать від холоду у себе вдома… Я в захваті від того, як Україна тримається", – написала Катаріна Матернова.

У попередні дні посол наголосила, що дії Росії не дають підстав говорити про якесь "перемир’я" та назвала тероризмом прицільний удар безпілотником по автобусу зі співробітниками ДТЕК.

Міністр закордонних справ України після нічної атаки РФ назвав її свідченням того, що очільнику Кремля байдуже і на переговори, і на обіцянки Трампу.