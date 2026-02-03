Посол ЕС показала, как обустроила ночлег в ванной из-за ночной атаки РФ

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала о ночной массированной атаке РФ по ряду городов, показав, как ночевала в ванной комнате из соображений безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", фото она опубликовала в своем Facebook.

Матернова рассказала подписчикам, что в течение ночи Россия нанесла удары по Киеву, Харькову, Одесской области и другим регионам, запустив 450 БПЛА и 70 ракет различного типа.

"Сегодня я спала в ванной. Опять. И это была очень громкая ночь", – отметила посол.

Она рассказала, что приоритетными целями ударов снова была энергетическая инфраструктура, в Киеве пострадали также жилые дома и детсад, сотни многоэтажек в Киеве и Харькове снова остались без отопления из-за последствий обстрела, а столбик термометра утром показывал −23°C.

"Это не какие-то побочные эффекты войны. Это российская стратегия. Зимний холод используется как оружие. Тепло- и электрогенерация – это цели. Я каждую ночь думаю о тысячах людей, которые дрожат от холода у себя дома... Я восторгаюсь тем, как Украина держится", – написала Катарина Матернова.

В предыдущие дни посол подчеркнула, что действия России не дают оснований говорить о каком-то "перемирии" и назвала терроризмом прицельный удар беспилотником по автобусу с сотрудниками ДТЭК.

Министр иностранных дел Украины после ночной атаки РФ назвал ее свидетельством того, что главе Кремля безразлично и на переговоры, и на обещания Трампу.