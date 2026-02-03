Експосол Британії у США заявив, що не має нової інформації для Вашингтона у справі Епштейна

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон, якого восени звільнили з посади через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, заявив, що не має нічого нового повідомити США про цю справу.

Про це він сказав у вівторок, 3 лютого, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Мендельсон назвав своє звільнення з посади посла Великої Британії у Вашингтоні через зв'язки із засудженим сексуальним злочинцем "кризою, що змінила життя".

За його словами, звільнення – це "частково" його провина. Відтак він зауважив, що не має ніякої нової інформації, яку б міг повідомити США щодо справи Епштейна.

"Я не можу повідомити Конгресу нічого нового про Епштейна, чого вони вже не знають. Я не мав жодного стосунку до кримінальних аспектів його життя", – запевнив він.

Нагадаємо, 2 лютого Мендельсон відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі.

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Як повідомлялося, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки Мендельсон є геєм.

Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.