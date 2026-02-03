Экс-посол Британии в США заявил, что не имеет новой информации для Вашингтона по делу Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, которого осенью уволили с должности из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, заявил, что не имеет ничего нового сообщить США по этому делу.

Об этом он сказал во вторник, 3 февраля, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Мендельсон назвал свое увольнение с поста посла Великобритании в Вашингтоне из-за связей с осужденным сексуальным преступником "кризисом, который изменил жизнь".

По его словам, увольнение – это "частично" его вина. Поэтому он отметил, что не имеет никакой новой информации, которую мог бы сообщить США по делу Эпштейна.

"Я не могу сообщить Конгрессу ничего нового об Эпштейне, чего они уже не знают. Я не имел никакого отношения к уголовным аспектам его жизни", – заверил он.

Напомним, 2 февраля Мендельсон отказался от членства в Лейбористской партии после раскрытия новых фактов по делу.

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Как сообщалось, Мендельсон заявил в начале этого месяца, что его дружба с Эпштейном была "самой ужасной ошибкой". В то же время он продолжает отрицать, что знал о преступлениях Эпштейна, ранее утверждая, что опозоренный финансист не делился с ним подробностями своей сексуальной жизни, поскольку Мендельсон является геем.

Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре премьер-министром Великобритании Киром Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.