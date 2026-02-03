У Британії хочуть змінити закон, який дозволив би позбавляти титулу лорда

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підготує новий закон, щоб позбавити експосла у Вашингтоні Пітера Мендельсона права засідати в Палаті лордів після того, як у файлах засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна з'явилися нові відомості про зв'язки з ним.

Про це під час брифінгу у вівторок, 3 лютого, сказав журналістам речник Стармера, цитує Politico, пише "Європейська правда".

За словами речника, британський прем'єр-міністр попросив посадовців підготувати законопроєкт про виключення Мендельсона з Палати лордів "якнайшвидше".

"Прем'єр-міністр вважає, що існує ширша потреба в тому, щоб Палата лордів могла швидше позбавляти порушників титулу", – сказав речник.

Він зазначив, що Кабінет міністрів також передав матеріали до поліції після того, як нещодавно оприлюднені файли показали, що Мендельсон міг ділитися чутливою інформацією про обговорення урядової політики з дискредитованим фінансистом.

Стармер заявив міністрам у вівторок, що ймовірна передача конфіденційної урядової інформації Епштейну є "ганебною".

2 лютого Мендельсон відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі.

Також нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Варто зауважити, що Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.