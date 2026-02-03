В Британии хотят изменить закон, который позволил бы лишать титула лорда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подготовит новый закон, чтобы лишить экс-посла в Вашингтоне Питера Мендельсона права заседать в Палате лордов после того, как в файлах осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна появились новые сведения о связях с ним.

Об этом во время брифинга во вторник, 3 февраля, сказал журналистам представитель Стармера, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, британский премьер-министр попросил чиновников подготовить законопроект об исключении Мендельсона из Палаты лордов "как можно быстрее".

"Премьер-министр считает, что существует более широкая потребность в том, чтобы Палата лордов могла быстрее лишать титула нарушителей", – сказал спикер.

Он отметил, что Кабинет министров также передал материалы в полицию после того, как недавно обнародованные файлы показали, что Мендельсон мог делиться чувствительной информацией об обсуждении правительственной политики с дискредитированным финансистом.

Стармер заявил министрам во вторник, что вероятная передача конфиденциальной правительственной информации Эпштейну является "позорной".

2 февраля Мендельсон отказался от членства в Лейбористской партии после разоблачения новых фактов в деле.

Также новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Стоит заметить, что Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.