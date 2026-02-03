Посольство у Франції обурене запланованими виступами низки російських артистів в Парижі

Посольство України у Франції повідомило про свої спроби запобігти виступам російських артистів, які у найближчі місяці заплановані в одному з паризьких театрів Théâtre des Champs-Élysées.

Про це посольство повідомило на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Посольство зазначило, що з березня по червень у програмі театру заявлено цілу кавалькаду російських артистів, які не раз своїми голосами і руками підтримували машину війни. Серед них – Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорій Соколов, Ніколай Луганський, Дмітрій Масльов.

Посольство відзначає, що деякі з них виступали перед російськими військовими і отримували з рук Владіміра Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди, а "тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці".

"Культура в руках кремлівської машини – це така ж зброя, як ракети та танки, і є частиною інформаційної та пропагандистської війни. Російські артисти, підтримуючи агресію, виправдовують війну та імперські наративи Кремля", – заявили дипломати.

Посольство повідомило, що вже звернулося до МЗС Франції та Міністерства культури. Дипломати висловили впевненість, що французькі партнери та громадськість, які завжди демонстрували солідарність з Україною, відреагують відповідно на цю спробу легітимізувати російську пропаганду.

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.