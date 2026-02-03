Посольство во Франции возмущено запланированными выступлениями ряда российских артистов в Париже

Посольство Украины во Франции сообщило о своих попытках предотвратить выступления российских артистов, которые в ближайшие месяцы запланированы в одном из парижских театров Théâtre des Champs-Élysées.

Об этом посольство сообщило на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Посольство отметило, что с марта по июнь в программе театра заявлена целая кавалькада российских артистов, которые не раз своими голосами и руками поддерживали машину войны. Среди них – Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский, Дмитрий Маслев.

Посольство отмечает, что некоторые из них выступали перед российскими военными и получали из рук Владимира Путина ордена за вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды, а "теперь они приглашены, чтобы замылить глаза французской публике".

"Культура в руках кремлевской машины – это такое же оружие, как ракеты и танки, и является частью информационной и пропагандистской войны. Российские артисты, поддерживая агрессию, оправдывают войну и имперские нарративы Кремля", – заявили дипломаты.

Посольство сообщило, что уже обратилось в МИД Франции и Министерство культуры. Дипломаты выразили уверенность, что французские партнеры и общественность, которые всегда демонстрировали солидарность с Украиной, отреагируют соответствующим образом на эту попытку легитимизировать российскую пропаганду.

Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, которые открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, которая выступала с пропутинскими музыкантами.