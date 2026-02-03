В пророссийской партии "Лига" произошел раскол: радикальный политик готовит свой политический проект

Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи во вторник официально порвал с ультраправой партией "Лига" вице-премьер-министра Маттео Сальвини, обнажив все более глубокий раскол на правом фланге итальянской политики.

Об этом Ванначчи сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Он подтвердил намерения продвигать новый политический проект, который будет правее „Лиги" на политическом фланге под названием "Национальное будущее".

"Я иду за мечтой и двигаюсь далеко. Национальное будущее", – написал Ванначчи, который был заместителем Сальвини, в соцсети X.

Уход Ванначчи произошел после заседания совета "Лиги" и ночной личной встречи Сальвини и Ванначчи в понедельник, во время которых не были преодолены разногласия между умеренным крылом партии во главе с Сальвини и экстремистами Ванначчи, пишет Politico.

Ванначчи возглавлял фракцию в партии, которая открыто бросала вызов политике правительственной коалиции во главе с премьер-министром Джорджей Мелони, в частности в отношении поддержки Украины.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини подчеркнул, что партия поддержала Ванначчи тогда, когда другие его сторонились, предоставив широкие избирательные возможности и высокие должности.

"Быть частью партии, сообщества, семьи – значит не только получать, но и работать, жертвовать и, прежде всего, сохранять лояльность", – написал Сальвини, добавив, что последние месяцы были отмечены "ссорами, проблемами, напряжением" и признаками возможных расколов.

Пока неясно, сколько законодателей последуют за Ванначчи. Все взоры сейчас прикованы к нескольким близким к нему итальянским депутатам.

Напомним, в ноябре Маттео Сальвини заявлял, что предоставление дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию".

А МИД Украины пришлось реагировать на призывы Сальвини к президенту Владимиру Зеленскому "подписать мирное соглашение как можно быстрее", выбирая "между поражением и разгромом".