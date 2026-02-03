У Британії розбився моноплан, на борту були люди

У метропольному графстві Британії Великий Манчестер розбився моноплан, на борту якого могли перебувати двоє людей.

Про це повідомили правоохоронці, пише Sky News, передає "Європейська правда".

Аварія сталася в районі Літлборо, на місце події прибули служби екстреної допомоги.

Правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин та оцінкою можливих жертв.

За повідомленнями, моноплан, що розбився, – це Cirrus SR20, оснащений парашутною системою, призначеною для використання в екстрених ситуаціях.

Представник аеропорту Бірмінгема зазначив, що приватний легкий літак вилетів з XLR Executive Jet Centre приблизно о 10:00.

На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей.

Раніше повідомлялось, що в Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.

У грудні польська прокуратура розпочала розслідування смертельної трагедії, що сталася у селі Церпіш біля Жешува, де розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44.