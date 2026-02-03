В Британии разбился моноплан, на борту были люди

В метропольном графстве Великобритании Большой Манчестер разбился моноплан, на борту которого могли находиться два человека.

Об этом сообщили правоохранители, пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Авария произошла в районе Литлборо, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи.

Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств и оценкой возможных жертв.

По сообщениям, разбившийся моноплан – это Cirrus SR20, оснащенный парашютной системой, предназначенной для использования в экстренных ситуациях.

Представитель аэропорта Бирмингема отметил, что частный легкий самолет вылетел из XLR Executive Jet Centre примерно в 10:00.

В начале сентября в Польше в аварии легкомоторного самолета погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в Эстонии разбился во время взлета легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.

В декабре польская прокуратура начала расследование смертельной трагедии, произошедшей в селе Церпиш возле Жешува, где разбился четырехместный вертолет Robinson R44.