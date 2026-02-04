В Испании закрывают школы и отменяют поезда из-за нового шторма

В Испании из-за усиления шторма "Леонардо" местами закрывают школы и отменяют железнодорожные рейсы; 3 тысячи человек эвакуировали.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В среду шторм "Леонардо" набирает наибольшую силу над территорией Испании. Метеослужба предупредила об очень интенсивных осадках и сильном ветре.

Худшая непогода ожидается в Андалусии – самом южном регионе страны, там местами объявили "красный" уровень опасности. Местами может выпасть 120-150 литров осадков на квадратный метр. В наиболее угрожаемых районах эвакуировали около 3 тысяч человек.

По территории страны закрыты 45 дорог, большинство – из-за последствий интенсивных ливней, еще часть – из-за снега. Также остановлены несколько железнодорожных веток в Андалусии. Оператор Renfe сообщил об ограничении железнодорожного движения в регионе в течение всего дня, на некоторых маршрутах рейсы отменены.

В нескольких районах Португалии также объявлен повышенный уровень опасности из-за сильного ветра и ливней, сообщает Publico. Пик непогоды ожидается в ночь на 5 февраля.

На прошлой неделе Португалия страдала от шторма "Кристин", который стал одним из самых мощных погодных событий в Португалии за последние годы. Непогода привела к гибели пяти человек и нанесла огромный ущерб.

Правительство Португалии выделяет 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.