У Литві ідентифікували майже 30 підозрюваних у справі про контрабанду з Білорусі

Литовські правоохоронці ідентифікували майже 30 підозрюваних у рамках досудового розслідування справи про контрабанду сигарет з Білорусі за допомогою повітряних куль.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Артурас Урбеліс заявив, що литовські правоохоронні органи встановили 28 підозрюваних у рамках досудового розслідування справи, серед них – п’ятеро потенційних ватажків.

За його словами, п'ятеро підозрюваних, як вважається, очолювали контрабандну операцію на литовській стороні.

Підозрювані були затримані у вівторок, 3 лютого, під час масштабної операції правоохоронних органів. Прокурори звернулися до суду з проханням видати ордери на арешт.

Заступник голови Литовського бюро кримінальної поліції Саулюс Брігінас додав, що підозрювані нібито вербували осіб для організації контрабанди сигарет з Білорусі за допомогою повітряних куль і координували цю діяльність зі злочинними угрупованнями, що діють у сусідній країні.

Як повідомляли, увечері 27 січня до Литви з Білорусі знову залетіли метеокулі з контрабандою; Литва організувала їхнє перехоплення. Це призвело до кількох поспіль пауз у роботі аеропорту Вільнюса, що вплинуло на плани 1700 пасажирів.

На початку грудня інциденти з такими метеозондами стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.